Starosta policki: w Syrii zakończył się komunizm

W Syrii zakończył się komunizm - tak obalenie reżimu Baszara al-Asada ocenił w Polskim Radiu 24 starosta policki Shivan Fate.

Ekonomista pochodzący z Syrii dodał, że to jeden z najważniejszych w ostatnich latach dni dla wszystkich mieszkających w Syrii.- To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców Syrii, bo Syria jest wielonarodowa, wieloetniczna i wieloreligijna. Na pewno jest to dzień historyczny dla Syrii, dla wszystkich jej mieszkańców - ocenił starosta Shivan Fate.Reżim Baszara al-Asada został obalony przez rebeliantów w czasie jedenastu dni. W trakcje rebelii zginęło prawie tysiąc osób.Al-Asad wraz z rodziną znajduje się w Moskwie - informują tamtejsze agencje informacyjne.