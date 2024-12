Od niedzieli pociągiem do Poznania dojedziemy w mniej niż dwie godziny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ze Szczecina do Poznania w mniej niż dwie godziny - od niedzieli.

Zakończyły się odbiory na odcinku między stacjami Szczecin Dąbie i Krzyż, a to oznacza, że już na całej trasie pociągi będą mogły jechać z prędkością 160 km/h.



Zmiany wchodzą życie wraz z nowym rozkładem jazdy, w którym dodatkowo pojawi się nowy pociąg ekspresowy do Warszawy - mówi Piotr Bruss, dyrektor regionu zachodniego PKP Polskie Linie Kolejowe.



- Skracamy czas przejazdu na odcinku od Szczecina do Poznania w zakresie poniżej 2 godzin. Również czas przejazdu od Szczecina, przez Poznań do Warszawy, będzie wynosił około 4 godzin 20 minut najszybszego pociągu. Zwiększamy przepustowość od najbliższej zmiany rozkładu jazdy, będzie dodatkowy jeden ekspres - mówi Bruss.



Wedle nowego rozkładu, codziennie ze Szczecina do Poznania wyruszy 20 pociągów: trzy ekspresowe, 11 pociągów Intercity i sześć pociągów Polregio.



Edycja tekstu: Michał Król, Elżbieta Bielecka