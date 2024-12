Remont przychodni w Szpitalu Wojskowym na ostatniej prostej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Remont przychodni specjalistycznej 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie dobiega końca. Od 1. lutego budynek przy Jasnych Błoniach ma być dostępny dla pacjentów.

Przychodnia przeszła kompleksową modernizację, a widać to nie tylko z zewnątrz - w środku pojawi się nowoczesny sprzęt jak m.in. mammograf i tomograf stomatologiczny. Poradnie na czas remontu zostały przeniesione do budynku szpitala przy Piotra Skargi. Pacjenci niecierpliwie czekają na otwarcie przychodni.



- Bardzo ładnie się prezentuje. Farba bardzo dobrze dobrana i czekam, żeby wreszcie zostało otwarte i zaczęli pracować. Dlatego, że tutaj takie warunki są, nieprzyjemne, wąziutkie korytarze, siedzenia niewłaściwe. Sądzę, że tam będzie lepiej. - Przychodni jest bardzo mało. Coraz więcej ludzie chorują. Myślę, że będzie też dobrze wyposażona, bo to widać, że nowe wszystko kupują. Służba zdrowia leży tak, że przynajmniej coś w Szczecinie mamy nowego, ładnego - mówią pacjenci.



- Jesteśmy w tej chwili na końcowym etapie wyposażania budynku. Meble, krzesła, sprzęt medyczny co do zasady jest już w tej chwili w budynku zainstalowany i czekamy tylko na końcowe odbiory. No i zaczynamy - mówi pułkownik Krzysztof Jurkowski, komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



Remont przychodni kosztował około 40 milionów złotych. Cały czas trwa przebudowa głównej części Szpitala Wojskowego przy ulicy Piotra Skargi. Na razie budynki zostały odnowione z zewnątrz - po skończeniu przychodni główna część szpitala wojskowego doczeka się modernizacji.



