Szalet od lat nieczynny, a remontu nie będzie [ZDJĘCIA]

Miasto nie zamierza remontować nieczynnej od lat miejskiej toalety na pl. Hołdu Pruskiego.

O przyszłość sanitariatu pytał w interpelacji jeden ze szczecińskich radnych.



- Szalet na pl. Hołdu Pruskiego został wyłączony z użytkowania w 2019 roku. Jest w złym stanie technicznym i przywrócenie go do działania wymagałoby kapitalnego remontu i ogromnych nakładów finansowych. Obecnie nie jest to planowane. W mieście działa obecnie 12 ogólnodostępnych szaletów miejskich i nie są planowane żadne wyłączenia - poinformowała Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych.



Koszt utrzymania miejskich toalet w Szczecinie to blisko 3 miliony złotych rocznie.



