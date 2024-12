Arkadiusz Marchewka o Wieczorku: Ta passa jest dość słaba w ostatnich tygodniach

Losy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą rozstrzygnąć się w ciągu kilku godzin. Tak uważa inny parlamentarzysta z naszego regionu. Arkadiusz Marchewka powiedział w "Rozmowach pod krawatem", że nie wie, jaką decyzję podejmie premier w sprawie Dariusza Wieczorka.

Wiceminister infrastruktury przyznał jednak, że wizerunek Wieczorka nie prezentuje się ostatnio najlepiej.- Ta passa jest dość słaba w ostatnich tygodniach. Natomiast my jako politycy, nie będę mówił tutaj tylko i wyłącznie o panu ministrze Wieczorku, ale o wszystkich, którzy tworzą rząd. Wiemy, że musimy świecić przykładem i, mówiąc wprost, nam wolno mniej - powiedział Marchewka.Na Dariusza Wieczorka wylała się ostatnio fala krytyki m.in. za ujawnienie danych działaczki związkowej z Uniwersytetu Szczecińskiego, która informowała go o potencjalnych nieprawidłowościach w działaniu uczelni, choć prosiła o zachowanie anonimowości.Media informowały także o błędach w oświadczeniu majątkowym ministra. Polityk nie wpisał do dokumentu dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Wieczorek tłumaczył to omyłką pisarską.