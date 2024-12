Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina "to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie inżynierskie"

Przetargi na wszystkie odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina ogłoszone. To inwestycja, która pochłonie 8 mld złotych - te kwoty zdradził podczas "Rozmowy pod krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Zachodnia Obwodnica Szczecina została podzielona na trzy etapy, trzy odcinki: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police - mają być gotowe do 2028 roku, i odcinek Police do Węzła Goleniów - tym ostatnim pojedziemy najpóźniej, bo tu trzeba wydrążyć dwa pięciokilometrowe tunele pod Odrą, najdłuższe tunele w Polsce.- To bardzo skomplikowane przedsięwzięcie inżynierskie i to potrwa około 3 lat dłużej. Oprócz tego, że będą dwa tunele, to jeszcze będą musiały zostać wybudowane tunele pomiędzy tymi dwoma tunelami, takie ewakuacyjne i będzie ich aż 16. Ogrom pracy do wykonania, ale najważniejszy jest pierwszy krok - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.To zapowiedzi, a już we wtorek po godzinie 13:00 otwarcie mniejszej obwodnicy Gryfina, wybudowanej w ramach programu 100 obwodnic ogłoszonego przez poprzedni rząd PiS- Władza się zmienia, politycy również, a infrastruktura zostaje dla mieszkańców. Jedziemy tam po to, żeby rozpocząć ten proces. Nie będziemy robić żadnej szopki z przecinaniem wstęgi, bez przesady - mówi Marchewka.- Przedstawicieli poprzedniego rządu nie będzie? - pytał prowadzący "Rozmowę pod krawatem".- Nic na ten temat nie wiem - odpowiedział wiceminister infrastruktury.Wiceministra Infrastruktury pytaliśmy także o port kontenerowy w Świnoujściu, o Pendolino na trasie Szczecin-Warszawa, ale także o zejście z budowy wykonawcy odcinka S3 na wysokości Troszyna, oraz o to jaki los czeka ministra nauki Dariusza Wieczorka.