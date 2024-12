Bracia Wright historię lotnictwa pisali również w Szczecinie

W 1909 roku Bracia Wright zaprezentowali w Szczecinie jeden ze swoich pierwszych samolotów. Pokaz modelu dwupłatowca Flyera III odbył się na lotnisku zlokalizowanym w dzielnicy Krzekowo.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



W naszych zbiorach znajduje się zdjęcie, które podobno zostało wykonane podczas prezentacji amerykańskiej jednostki - mówi Prezes Aeroklubu Szczecin Andrzej Kostkiewicz.- I jak skomplikowana logistycznie sprawa była nawet przewieźć go ze Stanów przez Atlantyk, przewieźć go do Szczecina, bo on tu przecież nie przyleciał. Bracia Wright podeszli do swojego wynalazku, bo tak go nazywali, bardzo biznesowo. Oni opatentowali ten samolot - mówi Kostkiewicz.W Szczecinie przed wojną funkcjonowały trzy lotniska: Krzekowo, Świerczewo i największe w Dąbiu - mówi instruktor szybownictwa Leszek Kaleta.- Była prowadzona polityka w kierunku umasowienia tego sportu, ponieważ latanie na szybowcach powinno być to pierwszym etapem dla ludzi, którzy chcą latać zawodowo - mówi Kaleta.W 1959 roku prezydent USA Dwight. D. Eisenhower ustanowił 17. grudnia dniem braci Wright.