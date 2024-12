Wygodne rozwiązanie i bardzo dużo zamówień, czyli świąteczny catering w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Ryba po grecku, uszka z kapustą i grzybami, a także wegańskie ciasta. Między innymi te dania cieszą się największą popularnością wśród oferty cateringowej szczecińskich restauracji.

Rynek cateringu dietetycznego w 2023 roku został wyceniony na 3 miliardy złotych, odnotowując 13-procentowy wzrost wartości względem roku poprzedniego.





- Firma cateringowa to wygodne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić sporo czasu na przygotowaniach - mówią mieszkańcy. - Myślę, że jeżeli jest to dla kogoś dużą pomocą, nie ma czasu, to jest to jak najbardziej wygodne. Zależy to od tradycji rodziny. W święta część dań pochodzi od osób firm, które potrafią lepiej gotować. Mam już swoje ulubione miejsca, gdzie robią najlepsze pierogi.- Nie prowadzimy już sprzedaży na święta, w tym roku było bardzo dużo zamówień - mówią firmy oferujące świąteczne potrawy. - Bardzo dużo ciast wegańskich i to myślę, że może być odebrane jako taka trochę nowość. Uszka z borowikiem, uszka z grzybami, uszka z kapustą i grzybami. Ponad 100 kilogramów dziennie produkujemy. Przed świętami dużo ludzi, dużo zamówień. Naprawdę bardzo dużo. Barszcz czerwony i grzybowe zupki. Trochę mniej rybki.