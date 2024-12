Zakupy. "Nadmiar rzadko daje szczęście" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po dwóch dniach wolnych od handlu sklepy wabią klientów promocjami. Na wyprzedaży są nie tylko produkty świąteczne, ale i ubrania czy kosmetyki.

Sposobem na racjonalne zakupy może być odczekanie z realizacją zamówienia, czy sporządzenie listy produktów przed pójściem do sklepu.





Reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka rozmawiała z klientami jednej ze szczecińskich galerii handlowej.- Są przeceny i to całkiem atrakcyjne. Patrzymy, ale jak będzie coś fajnego, to wiadomo, że się kupi. - Dla mnie to jest takie trochę oszustwo. Niby promocje, niby nie promocje, a w końcu wychodzi na taką cenę, jaka była - mówili.Zachowajmy rozwagę kupując na poświątecznych promocjach.-Wiele osób nagradza się nowymi zakupami. Warto jednak zapytać: czy naprawdę potrzebujemy kolejnych przedmiotów? Pamiętajmy, że nadmiar rzadko daje szczęście. Czasem wystarcza nam to, co już mamy - zaznacza socjolog Robert Bartłomiejski.