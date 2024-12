Nowy stadion, a więc nowa liga... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Druga liga piłki nożnej za kilka lat zawita na stadion przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

To ambitny plan działaczy klubu, który przejdzie w ciągu dwóch najbliższych lat inwestycyjną rewolucję. Chodzi o przebudowę istniejącego stadionu - mówi prezes Arkonii Szczecin Robert Gliwa.



- Boisko 104 na 64 z trybuną na tysiąc osób, zadaszoną. A także boisko 70 na 50, sztuczne oświetlenie, do tego budynek bytowy, a w nim sześć szatni, sala konferencyjna, siłownia i sala do odnowy biologicznej - wymienia Gliwa.



Nowy obiekt piłkarski w całości będzie wyposażony w boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu szkolenie młodzieży będzie mogło odbywać się niemal przez cały rok - dodaje Gliwa.



- To jest coś, co jest najważniejsze, z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Nie będzie to używane tylko do listopada, jak trawa naturalna, ale będziemy szkolić dzieciaki cały rok, co jest kluczowe. Jeśli chcemy to robić dobrze, to musimy coś takiego wybudować, i to tutaj powstanie - podkreśla Gliwa.



Przebudowa stadionu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie zakończy się w roku 2027. Koszt inwestycji, częściowo dofinasowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, to około trzydziestu milionów złotych.