Pióra i cekiny w trendach na Sylwestra

Modne podczas tegorocznego Sylwestra są ciemne kolory, jak czerń, ciemne zielenie i brązy, ale znajdzie się też miejsce na soczystą czerwień.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Można stworzyć stylizację last minute, gdy jedyne, co znajdziemy w szafie to mała czarna - przekonuje wizażystka i stylistka mody Sylwia Dębiec-Babicz.- Jeżeli to jest taka gładka sukienka, to możemy postawić na jakąś większą biżuterię, na przykład długie kolczyki czy dużą bransoletę albo jakieś piękne rajstopy z doszytymi cyrkoniami - wyjaśnia.Dobrym pomysłem będzie także cekinowa spódnica albo sukienka z piórami przy dekolcie. Jako ciekawy akcent można wykorzystać kokardy i perły. Makijaż w takiej sytuacji nie powinien przytłaczać stylizacji - dodaje Dębiec-Babicz.- Zdecydowanie poszłabym w taki bardzo delikatny, subtelny makijaż, który nie będzie dodawał ciężkości stylizacji, żebyśmy wyglądały świeżo i tak, jakbyśmy nie zbyt dużo się starały - podkreśla.Polecane są także oszczędne fryzury, jak minimalistyczny koczek, gładko zaczesany warkocz albo włosy rozpuszczone z delikatnym skrętem.Panowie z kolei - według stylistki - powinni zostać przy klasyce. Można wyciągnąć z szafy nieśmiertelną czarną koszulę lub trochę zaszaleć z ubraniami z ozdobną, błyszczącą nitką.