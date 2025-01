CBŚP zlikwidowało plantację marihuany [WIDEO]

Plantację marihuany zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP w jednej z miejscowości w zachodniopomorskiem.

Zabezpieczono ponad 500 krzewów konopi indyjskich, specjalistyczny sprzęt do ich uprawy, gotową marihuanę oraz prawie 3 tysiące tabletek metamfetaminy o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych.Zatrzymano 49-latka, który usłyszał zarzut dotyczący uprawy oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.Sprawę nadzoruje Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku.