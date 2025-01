Odśnieżanie stargardzkich ulic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pięć pługopiaskarek i trzy zamiatarki odśnieżają od czwartku miejskie odcinki ulic w Stargardzie.

Jak informuje Dawid Jadczak z komunalnej spółki Bio Star odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie ulic i chodników, drogi w obrębie miasta są w dobrym stanie, mimo to kierowcy powinni zachować ostrożność.



- Odświeżyliśmy łącznie 117 kilometrów dróg i chodników zużywając około 30 ton soli. Dzisiaj akcja zimowa trwała od 3.30 do 8:30. Obecnie śledzimy sytuację na bieżąco, aby zapobiec gołoledzi i niekorzystnym warunkom na drogach. Dyżur trwa 24 godziny na dobę - podkreślił.



Stargardzki Oddział Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował natomiast, że z lodu i śniegu oczyszczono jezdnie na odcinkach z Ińska do Recza, oraz ze Stargardu do Nowogardu i Kamienia Pomorskiego - na trasie wojewódzkiej nr 106.



Błoto pośniegowe może utrzymywać się na lokalnych odcinkach, m.in. z Goleniowa do Recławia i w kierunku Maszewa.



Edycja tekstu: Jacek Rujna