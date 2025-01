Zaginiony zabytek wrócił do kościoła w Łoźnicy [ZDJĘCIA]

Drewniana zabytkowa tablica upamiętniająca mieszkańca Łoźnicy wróciła do kościoła w tej miejscowości. Przekazał ją policjant i historyk dr Marek Łuczak.

Skontaktował się z nim wcześniej mieszkaniec Szczecina, który opowiedział, że 20 lat temu znalazł tablicę na śmietniku przy ul. Bogusława. Zabrał ją do swojego garażu i przykręcił do drzwi wejściowych. Postanowił o niej poinformować, gdy przeczytał artykuł o odzyskiwaniu zabytków przez Łuczaka.





- Nie była to de facto płyta nagrobna, tylko tablica upamiętniająca zmarłego grenadiera w bitwie pod Jiczynem w 1866 roku. Udało się dotrzeć do dokumentów jego aktu urodzenia. Generalnie on pochodził właśnie z parafii w Łoźnicy - powiedział dr Łuczak.



Tablica wpisana jest do rejestru zabytków, ale po wojnie nigdy nie była wymieniana wśród wyposażenia kościoła.





Edycja tekstu: Michał Król

Płyta wykonana jest z drewna sosnowego, malowana jest na czarno, ma złocony napis i ramkę. Jest na niej upamiętniony Wilhelm Friedrich Wilke, który zginął w 1866 roku w Czechach w wojnie prusko-austriackiej.