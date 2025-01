Budowa przy Szymanowskiego, kolejny etap sporów

Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin/Archiwum]

Odwołanie dewelopera nie zatrzyma działań rady miasta. Chodzi o budynek przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie. Inwestor złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To w związku z cofnięciem pozwolenia na budowę.

Komisja rewizyjna rady miasta będzie kontynuować pracę.



- Na pewno prościej dla nas byłoby, gdyby tego odwołania nie było. Oczywiście jest. Nie znamy treści skargi, jaką złożył inwestor w tej sprawie. Nie wiemy, w jaki sposób i czego ona rzeczywiście dotyczyła. Natomiast to nie spowoduje tego, że my odpuścimy tę naszą pracę - potwierdził Radiu Szczecin przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczecińskiej Rady Miasta, Marek Duklanowski.



Radny Łukasz Tyszler (KO) dodaje, że w jego ocenie sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia.



- Osobiście będę bardzo mocno pilnował, abyśmy wyjaśnili tą sprawę "do spodu"; żebyśmy dali jasne wytyczne urzędnikom, jak powinni interpretować zapisy. Albo też okaże się, że ktoś złamał prawo, a wtedy będę pierwszy, który będzie sugerował zgłoszenie sprawy do prokuratora - powiedział.



Sprawę badać będzie specjalny zespół powołany dziś przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Tworzyć będą go radni Maria Bohuń i Łukasz Tyszler z Koalicji Obywatelskiej oraz Marek Duklanowski i Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.



