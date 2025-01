Ginekolożka: pigułka "dzień po" to normalny środek, który zapobiega zapłodnieniu

To normalny środek, powszechnie dostępny w wielu krajach. Tak o tak zwanej pigułce "dzień po" mówi dr Maria Kubisa.

Ginekolożka i radna wojewódzka w ten sposób skomentowała zapowiedź Rafała Trzaskowskiego. W środę kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej podczas spotkania ze szczecinianami zapowiedział, że podpisze wszystkie ustawy, które zawetował obecny prezydent - Andrzej Duda. W tym te, które umożliwią kupowanie tabletek bez recepty osobom powyżej piętnastego roku życia.Kubisa w "Rozmowie pod krawatem" podkreślała, że w działaniu specyfiku nie ma niczego kontrowersyjnego.- To jest naturalne we wszystkich krajach świata, że kobieta, jeżeli nie chce mieć ciąży, może pójść do apteki i tę pigułkę kupić. Pigułka "dzień po" zapobiega zapłodnieniu. Ona opóźnia owulację. To nie jest pigułka poronna - mówi Kubisa.Tylko w tym roku lekarze wystawili kilkanaście tysięcy recept na pigułki "dzień po".