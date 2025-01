Uchwała ws. nocnej prohibicji może być podjęta już w lutym

Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście od godziny 22 do 6 - to ogólne założenia projektu uchwały szczecińskich radnych.

- Zakres godzin i ewentualnie obszar jest do dyskusji. Działają takie uchwały już kilkunastu miastach w Polsce, w różnym zakresie. Mam nadzieję, że Szczecin dołączy do tego grona - mówi Tyszler.

Najbliższe posiedzenie Komisji do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej szczecińskiej Rady Miasta zaplanowane jest na poniedziałek.





Edycja tekstu: Michał Król





Dyskusja na ten temat odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Komisji do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej - zapowiada radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler.Zanim projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miasta, jego wnioskodawcy zaplanowali szerokie konsultacje społeczne - dodaje radny KO.- Będzie pytanie do rad osiedlowych, czyli konsultacje, które będziemy prowadzili. Ustalimy też w jakiej formule ewentualnie konsultować to dalej. Jak dostaniemy zwrotne informacje, to Rada Miasta podejmie taką uchwałę, może w lutym, może w marcu - mówi Tyszler.