Wsparcie dla WOŚP także w szpitalu i na Nawigatorze XXI [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecinianie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą liczyć na moc atrakcji. Do zbiórki na oddziały hematologii i onkologii dziecięcej włączył się Szpital przy Unii Lubelskiej. Najmłodsi mieszkańcy miasta wykonają tam badanie krwi, a następnie stworzą maski karnawałowe i wysłuchają wierszy czytanych przez szczecińskich pisarzy.- Kolorujemy serce dla taty i dla mamy - wyjaśniło jedno z dzieci. - Zbieramy odciski dłoni naszych małych podopiecznych, różnych osób, które tutaj będą przychodzić, świętować z nami i wspierać fundację. Tutaj obok za drzwiami mamy właśnie kącik dziecięcy, można pomalować sobie twarze - mówiła organizatorka akcji. - Przyjdziemy, wesprzemy, póki jest na to czas - dodał jeden z rodziców.Miłośnicy morskich przygód mogą natomiast zwiedzić Nawigatora XXI - statek szkoleniowo-badawczy Politechniki Morskiej.- Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, o których nie wiedzieliśmy i że on wypływa - rzadko, ale wypływa - mówiła jedna z odwiedzających jednostkę.- Można zjeść sobie pyszną kiełbaskę, razem z wypiciem herbaty i kawy, a potem jak już się najemy i napijemy, możemy wejść na Nawigatora - zachęcała przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie Wiktoria Jodajtis.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na „Nawigatorze XXI” gra pod patronatem sztabu WOŚP Hufiec ZHP Pogodno w Szczecinie.W woj. zachodniopomorskim zarejestrowanych jest ponad sto lokalnych sztabów WOŚP, w Szczecinie – dziewięć. Do wylicytowania jest m.in. przejażdżka zabytkowym samochodem marki Stoewer.Światełko do Nieba rozbłyśnie o godz. 20 na Morskim Centrum Nauki na Łasztowni.