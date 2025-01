Debata o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu

Szczecin w gronie miast, w których obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To ogólne założenia projektu uchwały, której zarys pojawić się ma na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej.- Projekt zakłada zakaz sprzedaży w godzinach nocnych - 22-6 - na terenie całego miasta. Zakaz godzin i ew. obszar jest do dyskusji. Będzie pytanie do rad osiedlowych, czyli konsultacje, które będziemy prowadzili. Ustalimy też, w jakiej formule ew. konsultować to dalej - zapowiada radny Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler.Poniedziałkowe posiedzenie Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Szczecin rozpocznie się o godzinie 9.