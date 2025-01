Burmistrz Nowogardu: "Finał WOŚP to dla mnie święto narodowe, które nas jednoczy"

To jak święto narodowe - tak burmistrz Nowogardu mówi o finale finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W poniedziałek nowogardzcy uczniowie, którzy brali udział w finale jako wolontariusze, nie muszą przychodzić do szkoły.





Edycja tekstu: Michał Król



Michał Wiatr znany jest z sympatii, jaką darzy akcję Jurka Owsiaka. O jego zaangażowaniu głośno było kilka lat temu w całej Polsce, kiedy jeszcze jako radny na licytacji oferował swoją pomoc w ogrodzie.To nie jest zwykły dzień - mówił Wiatr w "Rozmowie pod krawatem".- Finał WOŚP to jest coś więcej niż taki zwykły dzień, to jest dla mnie święto narodowe, które nas jednoczy. Myślę, że gdyby nie pomoc Wielkiej Orkiestry Jurka Owsiaka, nasze oddziały byłyby bardzo ubogie i wiele istnień ludzkich dzisiaj by nie było z nami - mówi Michał Wiatr.W ramach nowogrodzkiego finału WOŚP w tym roku na licytację trafił m.in. stolik burmistrza, który ktoś wylicytował za 1500 złotych.