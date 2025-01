Szczecińscy ratownicy apelują: chcemy być bezpieczni w pracy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Chcemy iść do pracy i wrócić do domu cali i zdrowi" - apeluje do polskich władz ratownik medyczny i zastępca kierownika szczecińskiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Mariusz Bazylak.

Ratownicy oddali hołd zamordowanemu koledze



Pracownicy pogotowia w Szczecinie coraz częściej spotykają się z agresją podczas interwencji.



Jej dwa oblicza poznał Mariusz Bazylak: - Najczęściej występująca agresja z jaką się spotykałem była słowna. Wszelkie słowne przepychanki, a z fizyczną agresją miałem do czynienia jak na razie kilkukrotnie.



Można się zastanowić nad zmianą w ustawie i wprowadzeniem kamer nasobnych - tłumaczy ratownik medyczny Tomasz Kubiak: - Kamery właśnie w takiej formie, bo kiedy pacjent-napastnik widzi, że jest nagrywany, bo błyska czerwone światełko, to staje się spokojniejszy, a nawet odstępuje od tego ataku. To jest udowodnione.



W całej Polsce o godzinie 17 usłyszeliśmy syreny karetek. To na znak solidarności z rodziną tragicznie zmarłego ratownika z Siedlec i ku czci jego pamięci.



