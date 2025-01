Nie chcą wiatraków przy swoich domach

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy gminy Radowo Małe w powiecie łobeskim protestują przeciwko budowie na ich terenie farm wiatrowych.

Prywatny inwestor chce tam ustawić 22 wiatraki. 4 - w pobliżu miejscowości Rogowo i Sienno Dolne.



- Urządzenia mają mieć ponad 200 metrów wysokości i stać kilkaset metrów od naszych domów - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", pan Tomasz z Rogowa. - Przede wszystkim szum, efekt stroboskopowy, a także tragedia dla ptaków. Nie chodzi o to, aby te wiatraki wcale nie powstały, tylko o to, aby dojść do kompromisu - podkreślał pan Tomasz.



To pierwsza tego typu inwestycja na terenie gminy Radowo Małe. Wójt Mariusz Sira zapewniał, że żadna decyzja dotycząca lokalizacji jeszcze nie zapadła. Dodał także, że nie zrobi nic wbrew mieszkańcom.



- Teraz najważniejsze będą monitoringi przyrodnicze, badanie hałasu, infradźwięków, do tego możliwość pożarów po uderzeniu pioruna. To wszystko dopiero wskaże czy w tych obszarach będzie możliwość ustawienia wiatraków - tłumaczył Sira.



Wyniki opracowań mają być znane jeszcze w tym roku. Według wyliczeń gminy, podatek od nieruchomości od jednego wiatraka to około 300 tys. złotych. Cały roczny budżet gminy to około dwudziestu ośmiu milionów złotych.