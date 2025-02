"Dziesięć minut" Dudy z Trumpem. Goście Radia Szczecin komentują [ZDJĘCIA]

Powinniśmy doceniać każde próby budowania relacji na linii Polska - Stany Zjednoczone - parlamentarzyści i posłowie z regionu skomentowali w "Kawiarence Politycznej" spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Miała być godzina, było 10 minut. Miał być Biały Dom było zaplecze posiedzenia konserwatystów.Po raz kolejny głowa mojego państwa jest de facto upokarzana przez prezydenta Trumpa - mówił Dawid Krystek, szef Nowej Lewicy w Szczecinie, wicewojewoda zachodniopomorski.- Jestem w stanie w ciągu 10 minut powiedzieć naprawdę dużo, ale nie sądzę, aby kwestię naszego bezpieczeństwa można było omówić w 10 minut. To pokazuje lekceważące podejście prezydenta Trumpa, nie tylko do prezydenta Dudy, ale i do całego demokratycznego Zachodu - dodał Krystek.Musimy wykorzystywać wszelkie możliwości dotarcia do Stanów Zjednoczonych, bo USA jest gwarantem bezpieczeństwa - podkreślał Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości: - Który z polityków, z prezydentów, premierów Europy spotkał się bezpośrednio, w tym gorącym czasie negocjacji pokojowych, z Donaldem Trumpem? Nikt... Może te 10 minut było bardzo ważne, żeby przekazać bardzo ważne informacje?Prezydent Trump nie stosuje żadnych standardów dyplomacji od jakiegoś czasu, jednak my musimy skupić się na bezpieczeństwie Polski - apelował Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi.- To są dobre działania, w tym obszarze rząd i prezydent powinni działać razem. I działamy razem... Nie powinniśmy żadnych elementów podziału wprowadzać, bo to nie jest w polskim interesie stanu - podkreślił Rzepa.Można się śmiać, że było to tylko 10 minut, ale powinniśmy je docenić - mówił Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej: - Ja po raz pierwszy od dawna trzymałem autentycznie kciuki za pana Dudę i misję w Waszyngtonie. Potrzebujemy dzisiaj jedności i doceniania wszelkich starań. Chyba wszyscy widzą, że trwa wielka ofensywa polskiego rządu...Podczas spotkania Trump pochwalił Polskę za wydatki na wojsko.