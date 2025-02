"Koniec wojny nie może równać się z oddaniem terenów Rosji"

Pokój tak, ale nie na warunkach Rosji, czy po ustaleniach bez udziału przedstawicieli Ukrainy - tak, trzecią rocznicę napaści na Ukrainę, w "Rozmowie pod Krawatem" komentowała prezeska stowarzyszenia "Mi-Gracja" Katerina Zavishenets.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Prezydent Zełenski podkreśla nawet, że jest gotowy odejść, jeśli to przyniesie pokój...Pokój w Ukrainie to cel, do którego zdają się dążyć światowi przywódcy, ale zakończenie wojny nie może - zdaniem Kateriny Zavishenets - wiązać się z oddawaniem jakichkolwiek terenów Rosji.- Ukraina musi zostać cała - od Krymu, Donbasu, Czernihowa do Odessy, z której pochodzę. Ja nie życzę sobie Rosji w swoim rodzinnym mieście - podkreśla Zavishenets.Prezeska stowarzyszenia Mi-Gracja skomentowała również - podsycane przez stronę rosyjską, m.in. za pomocą farm trolli - nastroje antyukraińskie w Polsce. Ukrainizacja nie jest możliwa - przekonuje Zavishenets: - Jest asymilacja - co jest przykre - bo fajnie by było, gdybyśmy się integrowali, wymieniali doświadczeniami. Jeśli się nie znamy, to zakrada się jakiś rodzaj ksenofobii i dyskryminacja... Kiedy człowiek się boi kogoś odmiennego, to co wtedy robi? Atakuje...Katerinę Zavishenets skomentowała także m.in. wczorajszą manifestację na placu Solidarności, czy 800+ dla ukraińskich dzieciCałej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć na naszej podstronie czy na radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.Wtorkowe zaproszenie do "Rozmowy pod Krawatem" przyjęła Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.