"Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny". Projekcja w studiu S1 Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Produkowali rowery, samochody osobowe i stworzyli ogromny przemysłowy koncern w Szczecinie - mowa o braciach Stoewer, o których film dokumentalny można było obejrzeć w Studiu Koncertowym S1 Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Seans "Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny" zakończyła dyskusja z ekipą pracującą na planie.- Film bardzo mi się podobał, bo jest to poszerzenie wiedzy o naszym mieście, o ludziach, którzy tu żyli. Historii tej rodziny nie znałam. - Podobało mi się. Mam nawet udział w tym temacie: chodziło o rekonstrukcję kierownicy, o której była mowa. - Muszę z bliska koniecznie obejrzeć te samochody. Mam syna, który mieszka daleko stąd. Jak tu w lipcu przyjedzie, to wybierzemy się razem. Będzie zachwycony - mówili widzowie.Zdjęcia filmowe były realizowane w Hamburgu, Szczecinie, Kulicach oraz Mielenku Drawskim, a w filmie wykorzystano eksponaty szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji.