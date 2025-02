Sto lat kobiet w polskiej policji. "Jesteśmy partnerami dla naszych kolegów" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, czyli w szkole, gdzie są klasy mundurowe, trwają obchody stulecia kobiet w polskiej policji.

Z okazji święta, z uczennicami klas mundurowych spotkały się szczecińskie policjantki. Opowiedziały one o swojej pracy.



Dla przyszłych funkcjonariuszek - jak same podkreślają - to spełnienie marzeń i niezwykle ciekawe zajęcie. - Moim zdaniem, najciekawsza jest kryminalistyka. - Mnie się marzy wydział dochodzeniowo-śledczy. Zawsze mnie to ciekawiło. Oglądałam bardzo dużo takich filmów - mówią uczennice.



- Jesteśmy partnerami dla naszych kolegów - mówi nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy szczecińskiej policji. - Wykonujemy takie same zadania, jak policjanci. Wcześniej, było zupełnie inaczej, bo 100 lat temu policjantki zajmowały się tylko sprawami związanymi z sutenerstwem, nierządem i pracą wychowawczą. Teraz możemy znaleźć policjantki w każdym wydziale.



100 lat temu do pracy w policji dołączyła pierwsza kobieta. W tym okresie przeszkolono około trzydziestu funkcjonariuszek. Według kryteriów, musiały być one pannami lub wdowami. Wraz ze ślubem musiały one wziąć rozwód z policją.



W szeregach szczecińskiej policji jest 305 kobiet. Funkcjonariuszki odbywają służbę między innymi jako kontrterrorystki, w sekcji konnej i w wydziale kryminalnym.



