Kontrowersyjny wpis posła. Jest zawiadomienie do prokuratury

Szczecińska prawniczka złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawkę.

Chodzi o kontrowersyjny wpis posła, który opublikował w internecie zdjęcie mężczyzny o ciemnej karnacji, siedzącego w autobusie, sugerując, że jest zagrażającym mieszkańcom Szczecina migrantem.- To nawoływanie do dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym i narodowościowym - mówi Dagmara Adamiak, szczecińska prawniczka z Partii Zieloni i Fundacji Równie. - Nie zamierzam patrzeć na to bezczynnie. Ci ludzie są dzisiaj przerażeni. Partnerka tego człowieka i on sam boją się o swoje życie i zdrowie. Na zdjęciu widać twarz tego mężczyzny. Pracuje on tutaj i jest w pełni legalnie.- Sprawą wpisu zajmie się też Komisja Etyki Poselskiej - zapowiada jej szefowa Katarzyna Ueberhan z Nowej Lewicy. - Tego typu wpisy nie licują z zajmowanym stanowiskiem, z pełnioną funkcją posła. Komisja Etyki Poselskiej sprawę rozpatrzy.- Sprawę trzeba wyjaśnić, dlatego bardzo chętnie przedstawie Komisji Etyki swoje argumenty, a działania pani, która składa zawiadomienie do prokuratury to działanie stricte polityczne - mówi poseł Szałabawka. - Nie jestem rasistą i nie dyskryminuje ludzi. Tyle hejtu, który się na mnie wysypał, i dobrze, bo muszę ponieść jakąś odpowiedzialność. Przyjadę do Szczecina i będę starał się skontaktować z panem fryzjerem i zrobić osobiście to, co powinienem zrobić, czyli przeprosić.Komisja Etyki Poselskiej ma się zająć sprawą posła Szałabawki jeszcze w marcu.