Pracownicy z Ukrainy i ich wpływ na polską gospodarkę

Spowodowany wojną w Ukrainie napływ około miliona pracowników do Polski wydatnie przyczynił się do rozwoju naszego kraju - podkreślał w "Rozmowie pod krawatem" prof. Leszek Balcerowicz.



Trzeba liczyć na pokój, ale także liczyć się z tym, że wtedy pracownicy z Polski wyjadą. Jak wylicza były wicepremier, Minister Finansów i wieloletni szef Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz - gdyby nie uchodźcy to nasz Produkt Krajowy Brutto byłby niższy o 7 proc.- Trzeba się liczyć z odpływem części Ukraińców, co tym bardziej postawi na porządku dziennym perspektywy polskiej gospodarki. Nie twierdzę, że ona zależy tylko od Ukrainy, ale od naszych perspektyw demograficznych, których się nie da zmienić - powiedział.Polskie społeczeństwo się starzeje, liczba urodzeń spada, 800+ tego nie zmienia, a politycy zdają się nie zwracać uwagi na rosnący deficyt budżetowy.- W tym roku - prawdopodobnie - obsługa długu, czyli spłata wcześniej zaciągniętych długów plus odsetki to będzie prawie 100 miliardów. Tak dalej się nie pojedzie! Nie dostrzegam poprawy, a, niestety, kontynuację polityki PiS w dziedzinie gospodarki - dodał.Profesora Leszka Balcerowicza pytaliśmy także m.in. o sytuację w USA, o wojnę na cła i o to, dlaczego w Polsce mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie.