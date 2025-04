Kolejne pomysły na lokalizację Teatru Współczesnego

Teatr Współczesny ma swoją siedzibę w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Pojawia się coraz więcej propozycji lokalizacji dla nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie - przyznał zastępca prezydenta Michał Przepiera.

W jego ocenie, aby dokonać właściwego wyboru, potrzebna będzie teraz także analiza inżynieryjna ewentualnej przyszłej lokalizacji. Na ten cel radni przekazali na ostatniej sesji pół miliona złotych.



- Po to jest te 500 tysięcy złotych, aby na tym właśnie wstępnym etapie jakiegoś błędu nie popełnić, a szczególnie w takim również kontekście, nie tylko tym, którym głównie się dyskutuje publicznie, jak daleko do komunikacji miejskiej, czy to jest miejsce reprezentacyjne, czy nie, tylko również o takich walorach stricte technicznych, czyli rodzaj gruntu, czy coś można odkryć pod spodem - mówił Przepiera.



Według nieoficjalnych informacji, obecnie władze Szczecina biorą pod uwagę osiem nowych lokalizacji dla przyszłej siedziby Teatru Współczesnego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski