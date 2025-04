Płatne parkowanie w nowych miejscach w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy nowe miejsca wnoszenia opłat pojawią się od 1 maja w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania.

To ulica Zbożowa na Łasztowni, część ulicy Montwiłła w rejonie Teatru Polskiego i część ulicy Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do Bramy Głównej Cmentarza Centralnego.



Zmiany, od 1 maja obejmą również strefę Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. - Między innymi na ulicy Ogińskiego w Szczecinie - mówi Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Ta zatoka zostanie włączona do strefy czerwonej. Nastąpi uproszczenie całego systemu parkingowego, także od 1 maja zostanie zlikwidowany PPN Szymanowskiego, czyli cały obszar w pobliżu Urzędu Miasta będzie włączony do Strefy Płatnego Parkowania, do strefy czerwonej.



Od 9 maja do strefy Płatnych Parkingów Niestrzeżonych w Szczecinie włączony zostanie także parking, który zlokalizowany jest na Jasnych Błoniach - przy ulicy Piotra Skargi naprzeciw Pomnika Czynu Polaków.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

