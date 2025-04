Hołownia: nie wierzę w sondaże wyborcze [ZDJĘCIA]

Szymon Hołownia odwiedził Kołobrzeg. W czasie spotkania z wyborcami mówił, że wierzy, iż wybory prezydenckie zakończą się dla niego sukcesem.

Hołownia zaznaczał, że nie wierzy w sondaże wyborcze, według których nie ma szans na drugą turę.- Nie oglądam się już na tych wszystkich mędrców, na te wszystkie sondaże, na te wszystkie analizy, na to, co powiedział jeden lider albo drugi lider. Jedno wiem na pewno, bo mnie całe moje życie tego nauczyło. Trzeba robić swoje - mówi kandydat na prezydenta.Marszałek Sejmu krytykował poziom debaty politycznej w czasie kampanii wyborczej.- Jeden podgrzewa takie emocje, inny straszy. Dzisiaj jak spotykam ludzi, to dyskutujemy dwie godziny, co zrobić, żeby w Polsce było mniej cudzoziemców, ale nie dyskutujemy w ogóle o tym, co zrobić, żeby w Polsce było więcej Polaków, żeby w Polsce znowu zaczęły rodzić się dzieci - dodaje Hołownia.W czasie wiecu wyborczego Hołownia zachęcał także do nauki pierwszej pomocy. Przy molo stacjonowali natomiast ratownicy, którzy pokazywali jak w praktyce przeprowadzić resuscytację.Edycja tekstu: Kamila Kozioł