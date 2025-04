Eksperci w RSnW o ataku na lekarza: politycy obiecywali zmiany

Nie milknął echa po ataku na lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Medyk zmarł po tym, jak we wtorek został zaatakowany ostrym narzędziem podczas przyjmowania pacjenta.

Kolejny raz dochodzi do tragedii w środowisku pracowników systemu ochrony zdrowia - mówił ratownik medyczny Adam Piechnik w cyklu "Zapytaj eksperta" Radia Szczecin.- Parę miesięcy minęło od czasu, kiedy Czarek w Siedlcach także poległ z rąk człowieka, któremu jechał pomóc. Ratownik medyczny też został zaatakowany i też nie przeżył. Wstrząsnęło to trochę, może nawet i politykami, do tego stopnia, że obiecywali jakiejś zmiany. Nie udało się najwyraźniej tych zmian wprowadzić - mówił Piechnik.Lekarz został kilkukrotnie ugodzony ostrym narzędziem. 35-letniego napastnika zatrzymano.