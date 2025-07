RSnW: strażak to pasja, zaufanie i odpowiedzialna praca

W badaniach dotyczących zaufania społecznego często zajmują wysokie pozycje, a ich codzienna praca, często w trudnych warunkach, budzi spory szacunek i uznanie - w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" gościli w naszym studiu strażacy, którzy opowiedzieli o specyfice służby i interwencjach.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W czerwcu mieliśmy ponad 3100 wyjazdów - mówi młodszy kapitan Przemysław Majer z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Z zestawienia samego czerwca 70 proc. to miejscowe zagrożenia, 20 proc. pożary i - niestety - jeszcze dosyć dużo, ok. 10 proc. alarmów fałszywych. Chociaż nie wszystkie są w złej wierze, bo niektórzy po prostu źle ocenili sytuację, ale lepiej zadzwonić, niż mielibyśmy dojechać później za późno - powiedział.W straży pożarnej służą ludzie z pasją. My to naprawdę lubimy - dodał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni, Ariel Gruszczyński.- Ta służba jest potrzebna lokalnemu społeczeństwu. Ludzie muszą czuć się bezpieczni, muszą nas widzieć, muszą wiedzieć, że działamy, że jesteśmy przeszkoleni. Generalnie też robimy wszystko, żeby ludzie też do nas przychodzili. Jesteśmy przez cały czas otwarci - zapewnił.W Zachodniopomorskiem o bezpieczeństwo mieszkańców dba około 10 tysięcy strażaków, z czego ponad połowa to strażacy ochotnicy.