"Kpina, dramat, ludzie jechali jak śledzie"

Problemy z taborem zachodniopomorskich Przewozów Regionalnych. 11 z 25 pociągów spalinowych i hybryd jest wyłączonych z użytkowania. Efekty tego było widać, na przykład, przy dzisiejszym kursie o 9 rano ze Szczecina do Kołobrzegu.

Na tę linię podstawiono krótki, jednoczłonowy spalinowy szynobus, o symbolu SA103. W tej sprawie dzwonili do nas słuchacze audycji interwencyjnej "Czas reakcji".



- Tłok, ścisk, ludzie stoją na jednej nodze. Jest tak ciasno, że jak wsiadła wycieczka w kolejnej miejscowości, to konduktor upychał dzieci w toalecie. Ludzie jechali jak śledzie, jest dramat, kpina - mówili pasażerowie.



- To wyjątkowa sytuacja - wynika z problemów z taborem, bo część jest w naprawie po kolizjach z samochodami lub zwierzętami, część przechodzi przeglądy, stąd na tę trasę podstawiono taki szynobus - tłumaczy rzecznik Zachodniopomorskiego Zakładu POLREGIO w Szczecinie Damian Kurpiel. - Część pojazdów jest w naprawie, część nam wypadło w większej liczbie niż ma to miejsce standardowo. Pojazd S103 tylko się pojawia na wybranych pociągach. Staramy się, aby było to jak najmniej uciążliwe dla podróżnych i bardzo przepraszam za to.



Rzecznik dodał, że sytuacja powinna poprawić się w przyszłym tygodniu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski