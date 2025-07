Pozyskają biometan z odpadów organicznych. Współpraca polsko-niemiecka

Jak zamienić odpady organiczne w biometan przy pomocy zupełnie nowej technologii? - pytanie postawili przed sobą naukowcy z Polski i Niemiec w ramach projektu "OrgWaste2Fuel".





- To jest projekt trzyletni, liderem jest strona niemiecka, natomiast my przystępujemy do tego projektu jako partner strategiczny razem z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, tak żeby było wsparcie merytoryczne, jak również organizacyjno-prawne - dodał.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Chodzi o próbę wykorzystania w tej technologii odpadów porybich, pozwierzęcych oraz porolnych.- Chodzi o to, żeby znaleźć technologię, zbadać potencjał jaki jest w naszym regionie i w sąsiednim regionie niemieckim na to, żeby można było przejść na paliwa zielone przede wszystkim dla transportu, ale również dla gospodarki - informuje Tomasz Banach z Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.Tomasz Banach dodaje, że realizacja projektu powinna rozpocząć się już jesienią tego roku.Koszt realizacji projektu - po stronie polskiej - to kwota ponad 1 milion 120 tysięcy złotych. Zadanie w większości dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.