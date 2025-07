Graniczny konflikt. Radni interweniują, wicewojewoda odpowiada

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Graniczny konflikt na przejściu w Warniku - zaobserwowali go miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości.

Dariusz Smoliński opowiada, że niemiecka policja ustawiła swój patrol kilka metrów za granicą, po polskiej stronie. Jego zdaniem, w sprawie powinny interweniować polskie służby.



- Przyjechał niemiecki geodeta i wyznaczył, gdzie według niego jest granica. To nie było w tym miejscu, gdzie wskazywali Niemcy wcześniej, także wywalczyliśmy z kolegą jakieś trzy metry polskiej granicy. Może przyjechałby również polski geodeta, bo coś mi się wydaje, że ktoś nas robi w konia - mówi Smoliński.



O komentarz poprosiliśmy wicewojewodę zachodniopomorskiego Bartosza Brożyńskiego. Jego zdaniem, sprawa nie jest poważna, nie poinformował też, czy sytuacją zajmą się służby z Polski.



- Nie stwierdzam, że to jest jakiś wielki problem i incydent. Wiem, że takie zdarzenie miało miejsce, natomiast to zdarzenie w żaden sposób nie wpływa na przeprowadzane kontrole w tym miejscu - powiedział Brożyński.



W akcji tymczasowych kontroli na granicach w Zachodniopomorskiem bierze udział 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej i policji.



