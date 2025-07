Senator KO: Polska 2050 nie powinna liczyć na stanowisko wicepremiera

Krzysztof Kwiatkowski. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Polska 2050 nie powinna liczyć na stanowisko wicepremiera po rekonstrukcji rządu - uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.

Polityk przypomniał, że po zmianach w rządzie będzie mniej ministrów i wiceministrów, zatem nie powinna się zwiększyć liczba wicepremierów.



Kwiatkowski wyjaśniał, że podział ministerstw jest jasny, bowiem jest zapisany w umowie kolacyjnej. - Podział resortów to jest efekt porozumienia, które podpisali liderzy po wyborach z roku 2023. Kiedy dzisiaj mówimy o odchudzeniu rządu, to mówimy o proporcjonalnym, na przykład zmniejszeniu resortów w puli z każdego z koalicjantów. Jeżeli mówimy o zmniejszaniu stanowisk, to nie do końca to koreluje ze zwiększaniem, co postuluje Polska 2050, oczekując stanowiska wicepremiera - powiedział Kwiatkowski.



Rekonstrukcja rządu ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które zaplanowane jest od 22 do 25 lipca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski