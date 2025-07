Rzym, Singapur. Teraz Kołobrzeg [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nietypowy samochód pojawił się w Kołobrzegu. Dzięki niemu, możliwa jest inwentaryzacja drzew. Miasto postanowiło do tego zadania wykorzystać najnowszą technologię.

Dotychczas uczyniły to takie miasta, jak Rzym czy Singapur. Kołobrzeg jest natomiast pierwszy w Polsce.

Takich pojazdów jest tylko pięć na świecie. Jeden z nich jeździ po ulicach Kołobrzegu. Trwa zapowiadane przez miejskich urzędników cyfrowe skanowanie drzew.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Jacek Rujna

- Mamy zamontowany skaner, kamerę. Auto jedzie z małą prędkością po to, żeby zebrać dane. Każde drzewo jest skanowane, każde drzewo ma robione zdjęcia. Potem te dane trafiają do chmury, gdzie są analizowane. A my na koniec widzimy efekt, czyli pełną inwentaryzację drzew - wyjaśnia arborysta Kamil Witkoś-Gnach.Wykorzystując tradycyjne metody zbadanie jednego z parków w centrum Kołobrzegu zajęłoby dwa tygodnie. Samochód zrobi to w jeden dzień. Dzięki zastosowaniu także sztucznej inteligencji, miasto uzyska dokładny profil pięciu tysięcy drzew.Pełne dane magistrat powinien otrzymać na początku sierpnia. Koszt całej akcji to 100 tysięcy złotych.