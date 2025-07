Powrót Polaka z kosmosu. Szczecinianie obserwowali wodowanie [ZDJĘCIA]

Kapsuła Dragon ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie powróciła na Ziemię.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Statek kosmiczny, zgodnie z planem po godzinie jedenastej polskiego czasu wylądował na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Polski astronauta wraz z pozostałymi członkami załogi misji Ax-4 opuścili wnętrze statku. Całe wydarzenie "na żywo" śledzili miłośnicy kosmosu i nie tylko w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.- Zawsze zwracałem szczególną uwagę na walor edukacyjny tej misji, ale dzisiaj na tym wspólnym obserwowaniu wodowania doszedłem do wniosku, że to wydarzenie spaja nasze społeczeństwo. Pod biało-czerwoną flagą jesteśmy jednomyślni, że trzymamy kciuki za Sławosza i kibicujemy mu. 1:0 dla Polski - mówi Paweł Szkaplewicz, edukator.- Kocham kosmos i bardzo cieszę, że lot się ukończył. Prawie bym powiedziała, że to nie dociera do mnie, co się wydarzyło. Serce rośnie - przyznawali uczestnicy pokazu w MCN.Teraz polski astronauta przejdzie badania medyczne w Houston i w Kolonii.