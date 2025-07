Nowa terapia dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ta terapia to nowa nadzieja dla pacjentów zmagających się z nowotworami hematologicznymi. Mowa o innowacyjnym programie CAR-T, który ruszył w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Terapia wykazuje dużą skuteczność, dzięki której możliwe jest uzyskanie całkowitej remisji u dużego odsetka pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną oraz chłoniakami złośliwymi - przekonuje prof. dr. hab. n. med. Bogusław Machaliński kierownik Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku USK-1 PUM.- To jest najnowocześniejsza immunoterapia. Komórkami pacjenta staramy się zlikwidować komórki nowotworowe - mówi Machaliński.Pierwsze sukcesy już na koncie kliniki. Bo pierwsza pacjentka, która została poddana terapii, jest już w remisji. To niespełna 60-letnia kobieta, wyjaśnia dr. n. med. Sławomir Milczarek.- Chorowała dość krótko, ale chłoniak był bardzo agresywny, był oporny na standardowe leczenie, które już było wzbogacone przeciwciałami. Gdyby nie otrzymała tej terapii, to jej rokowanie byłoby bardzo niepomyślne, a średni czas przeżycia byłby liczony w miesiącach - mówi Milczarek.Jednak lekarze nie spoczywają na laurach i pracują dalej. Terapii zostało poddanych kolejnych dwóch pacjentów.