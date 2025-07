Nowe nabrzeża, pogłębiony tor podejściowy - kanał dębicki zmodernizowany [ZDJĘCIA]

Modernizacja Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie oficjalnie zakończona. W trakcie kilkuletnich prac nie tylko wybudowano tu nowe nabrzeża, ale także pogłębiono tor podejściowy do tego basenu - mówi Irena Filipek, przedstawiciel wykonawcy ze spółki NDI.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Przebudowaliśmy nabrzeże czeskie i słowackie na długości ponad kilometra. Wybudowaliśmy nowe nabrzeże norweskie o długości 300 metrów oraz nabrzeże duńskie 780 metrów. Dodatkowo poszerzyliśmy kanał dębicki ze 120 na 200 metrów, co umożliwi wpływanie jednostek o większym zanurzeniu - mówi Filipek.Ta inwestycja kończy ważny etap w rozwoju szczecińskiego portu - mówi Rafał Zahorski z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- Jest to ostatnie nabrzeże w kanale dębickim, które faktycznie kończy ten cały projekt konwersji tego kanału z 10,5 na 12,5 metra. Czyli to jest ostatni brakujący element i w tym momencie cały ten rejon jest w standardzie 12,5 metra - mówi Zahorski.Koszt tej inwestycji, to kwota nieco ponad 300 milionów złotych.