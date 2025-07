RSnW: ułaskawienie Roberta Bąkiewicza

Prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Roberta Bąkiewicza prawo łaski. Nie musi on odbywać zasądzonych prac społecznych. Ułaskawienie nie obejmuje jednak nawiązki ani zatarcia skazania.

- To jest kolejne bankructwo moralne prezydenta Dudy. Ale na poziomie politycznym to jest wsparcie dla środowiska pana Bąkiewicza, które jest w tej chwili Prawu i Sprawiedliwości bardzo potrzebne - ocenił.





Bąkiewicz skazany był za użycie siły wobec uczestniczki protestu. - Prezydent służy swojemu środowisku politycznemu - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prof. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Ułaskawienie jest obwarowane bardzo szczegółowymi przepisami - dodał Włodzimierz Łyczywek, adwokat, przez 30 lat członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator.- Przyczyny do ułaskawienia powinny powstać po wydanym wyroku. I to może być tak: gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia jego lub kogoś z rodziny. Gwałtowne pogorszenie się stanu majątkowego. Coś, co jest wyjątkowe. Co tu jest wyjątkowego?! - retorycznie pytał Łyczywek.W listopadzie 2023 roku sąd prawomocnie skazał Bąkiewicza za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki, tzw. Babci Kasi. Bąkiewicz został wtedy skazany na rok ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych w liczbie 30 godzin miesięcznie oraz został zobowiązany do wypłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.