Historia Szczecina z tramwajami w tle. Spacer z przewodnikiem z MTiK

Pierwsze tramwaje wyjechały na ulice Szczecina w 1879 roku i były ciągnięte przez konie, a po elektryfikacji przewoziły nawet pocztę - m.in. tego mogli się dowiedzieć uczestnicy kolejnego spaceru z cyklu "Szczecin: Struktury w krajobrazie".

Spacery organizuje Muzeum Techniki i Komunikacji. Uświadamiają one, jak losy miasta i techniki przeplatały się ze sobą.



- On dotyczy różnych rzeczy związanych z historią miasta, historią techniki, szczególnie na Pomorzu, w Szczecinie, ale przede wszystkim tego, jak technika kształtowała nam tutaj przestrzeń miejską. I w to właśnie najlepiej wpisują się m.in. tramwaje, autobusy i rzeczy, które trwale zmieniają charakter miasta, strukturę jego ulic... - mówił Tomasz Tarasiuk z MTiK.



Spacery muzeum techniki cieszą się sporą popularnością; miłośników tramwajów nie zabrakło.



- No przede wszystkim sama pasja, bo ja miałbym nie być na takim spacerze?! To jest nie do wyobrażenia, naprawdę. - Bardzo fajny jest przewodnik, bardzo interesująco to wszystko opowiada. - Garną się ludzie, którzy chcą pozyskać jakąś wiedzę. Nie siedzą w domu, tylko chodzą, zwiedzają. - Przejechałam 50 kilometrów, żeby pójść na ten spacer. Jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiona - mówili uczestnicy.



Kolejny spacer odbędzie się w następną niedzielę, będzie poświęcony Łasztowni. Początek zaplanowano na godzinę 12.



Więcej informacji muzeum poda w najbliższych dniach.



