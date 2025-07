RSnW: Czy w szczecińskim magistracie jest problem z Wydziałem Kultury?

Po niespełna roku dyrektor Wydziału Kultury szczecińskiego Urzędu Miasta Cezary Cichy stracił stanowisko. Podobnie krótko ten fotel zajmowała zasłużona menedżerka kultury - Dorota Serwa.

Ta sytuacja budzi bardzo mocne zastanowienie - przyznał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Krzysztof Romianowski - przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin.- Ta informacja spadła dla wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Wydawać by się mogło, że pan dyrektor Cichy faktycznie jest dyrektorem kompetentnym - mówi Romianowski.Ja bym zaufał panu prezydentowi - mówił Marek Kolbowicz, radny z Klubu OK Polska.- Szukamy jak najlepszego rozwiązania, każdemu może się noga powinąć, każdy ma też drugą szansę. Tu trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę zaważyło na tym, że pan dyrektor nie jest już panem dyrektorem - mówi Kolbowicz.Cezary Cichy został wybrany na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury we wrześniu 2024 roku. Oficjalnym powodem pożegnania się Cichego ze stanowiskiem jest "utrata zaufania".