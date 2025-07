Nowy pomysł na wielofunkcyjny tor kolarski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Władze Szczecina mają nowy pomysł na tor kolarski.

Miesiąc temu przyjęto program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z którym obiekt będzie nie tylko torem, ale też halą do uprawiania rozmaitych dyscyplin sportu.



- Sama konstrukcja będzie pozwalała na to, żeby z toru kolarskiego mogli korzystać kolarze, ale również zaplecze sportowe, boiska wielofunkcyjne, trybuny, czyli zupełnie nowy standard, możliwość organizacji różnego rodzaju wydarzeń, rozgrywek sportowych, nie tylko tych kolarskich... - zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.



Entuzjazm władz miasta studzi Damian Zieliński. Trener Piasta Szczecin jest zmuszony trenować swoich podopiecznych w plenerze.



- Tor był zamknięty ok. czterech lat temu. Wtedy skupiliśmy się na rozmowach z miastem w sprawie naprawy obecnego obiektu. Proces trwa i będzie trwał; ja bym zachował zimną głowę, czekał na rozwój sytuacji - powiedział.



Szacunkowy koszt realizacji tego zadania wynosi 100 milionów złotych.



