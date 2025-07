"Szachy rozwijają mózg", czyli międzypokoleniowy turniej w INKU [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Bardzo interesujące jest to, że to jest inicjatywa społeczna, którą wsparliśmy jako Obiekt Kreatywny Jadwiga. To są osoby w różnym wieku. Najmłodsi zawodnicy mają 6 albo 8 lat, a są zawodnicy, którzy mają więcej niż 88, prawie 90.

- Syn jest pasjonatem i gra od roku w szachy, więc stwierdziliśmy, że jest to dobra okazja do spotkań międzypokoleniowych i do tego, żeby po prostu miło spędzić czas.

- W szachach granych na żywo, bardzo fajne jest to, że to jest taka prawdziwa emocja rywalizacji z żywym człowiekiem, bo normalnie wiele osób gra przez internet, ale właśnie brakuje takiego pojedynku face to face i ja bardzo to lubię.

- Lubię grać, bo szachy rozwijają mózg!

- W szachach pociąga mnie myślenie.

- Organizujemy turniej szachowy i dodatkową imprezę integracyjną w postaci ogniska - powiedział pan Grzegorz Szpak.- Powrót po 25 latach przerwy. Chciałam spróbować jeszcze raz - mówili uczestnicy turnieju.