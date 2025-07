Magistrat: odwołanie C. Cichego miało związek z kontrolą NIK

Szczeciński magistrat odniósł się do odwołania dyrektora Wydziału Kultury - Cezarego Cichego. Jak przekazano, sprawa ma związek z raportem Najwyższej Izby Kontroli.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o odwołaniu Cezarego Cichego ze stanowiska dyrektora Wydziału Kultury szczecińskiego Urzędu Miasta. Pełnił tę funkcję niecały rok.Wcześniej jako oficjalny powód przeniesienia urzędnika na inne stanowisko magistrat podał "utratę zaufania". W przesłanym do naszej redakcji komunikacie miasto przekazało, że odwołanie Cezarego Cichego miało związek z przedstawionym na początku roku raportem Najwyższej Izby Kontroli.Jego pokłosiem były trzy zawiadomienia do prokuratury złożone przez NIK. Raport dotyczył m.in. słabej jakość zarządzania instytucjami kultury przez szczeciński Urząd Miasta i braku jasnych reguł w przyznawaniu dotacji.Miasto podało też, że powody odwołania z funkcji przedstawiono Cichemu na piśmie, a magistrat "nie ma w zwyczaju odnosić się do tego typu spraw publicznie". Apel do prezydenta Piotra Krzystka w tej sprawie podpisało około 80 osób związanych ze szczecińską kulturą - jak napisali, są zaniepokojeni trybem odwołania dyrektora.