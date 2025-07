Radni PiS domagają się wyjaśnień ws. odwołania dyrektora Wydziału Kultury

Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się od władz miasta szczegółowych wyjaśnień dotyczących odwołania z funkcji dyrektora Wydziału Kultury Cezarego Cichego.

Edycja tekstu: Michał Król

W przesłanym do naszej redakcji komunikacie miasto przekazało, że odwołanie Cichego miało związek z przedstawionym na początku roku raportem Najwyższej Izby Kontroli.Zdaniem przewodniczącego klubu radnych PiS Krzysztofa Romianowskiego, takie lakoniczne komentarze nie uspokajają m.in. mieszkańców Szczecina.- Co tam takiego się zadziało, że dyrektor stracił stanowisko? Czy dokonał jakichś nieprawidłowości, czy instytucje, pod którymi on ma nadzór? Na pewno będziemy chcieli poznać szczegóły tego wszystkiego - mówi Romianowski.Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła miastu trzy rzeczy. Domagamy się wyjaśnień od wiceprezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego, odpowiedzialnego za kulturę - mówi Maciej Kopeć, szczeciński radny PiS.- Kwestie nadzoru, braku strategii i transparentności konkursów, które są przeprowadzane, czyli różnego rodzaju dotacji. I teraz jest pytanie. Jeżeli tak, to w którym miejscu pan dyrektor Wydziału Kultury podpadł panu prezydentowi, bo z tego co wiemy, ta rozmowa trwała bardzo krótko - mówi Kopeć.Wiceprezydent Biskupski odmówił nam komentarza w tej sprawie.Rzecznik prezydenta Piotra Krzystka dodał, że prezydent nie komentuje wypowiedzi politycznych.