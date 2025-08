Jest decyzja WSA w sprawie terminalu kontenerowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Sędzia Anita Wielopolska powiedziała, że nie ma powodu do uznania skargi na budowę terminala.



- Aby mówić o stwierdzeniu nieważności decyzji, musi być absolutnie rażące naruszenie prawa. Natomiast takiego naruszenia nie dopatrzył się sąd. Jeśli by było jakiekolwiek naruszenie, to to skutkuje oczywiście uchyleniem decyzji, ale również to uchylenie w żaden sposób nie mogło mieć miejsca z uwagi na to, że decyzja absolutnie w ocenie sądu jest prawidłowa - mówi Wielopolska.



Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Jarosław Siergiej podkreślił, że budowa terminala przebiega zgodnie z prawem i będzie kontynuowana.



- Sąd na dzisiejszej rozprawie, ogłaszając wyrok, potwierdził to, że żadne procedury administracyjne ani prawne przy wydawaniu decyzji nie zostały naruszone. Wobec tego oddalił skargę obu stowarzyszeń ekologicznych Lebensraum Vorpommern oraz Zielone Wyspy. My jako Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście, inwestor przedsięwzięcia, jesteśmy zadowoleni z orzeczenia sądu - mówi Siergiej.





Skargę złożyły dwie organizacje ekologiczne - niemiecka Lebensraum Vorpommern oraz polska Zielone Wyspy Świnoujście.Poniedziałkowy wyrok warszawskiego sądu jest nieprawomocny. Strony będą miały 30 dni na jego zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.