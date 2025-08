Ekologiczne menu na promach do Szwecji

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Podróże do ze Skandynawii to popularny kierunek wakacji. W czasie sezonu promy mają największe obłożenie pasażerskie, a co za tym idzie, największe zaopatrzenie w bufecie. Sęk w tym, że nie wszystko co przygotowane na pokładowej kuchni, bywa zjedzone.





- Pasażerowie podczas rezerwacji na stronie internetowej mogą już wybierać posiłek lub też przekąski. Wprowadziliśmy taką dodatkową możliwość zamawiania bezpośrednio danego dania, żeby nie wyrzucać jedzenia. O to właśnie nam chodzi, żeby nie tylko statek był green na zewnątrz, ale też green w środku - mówi Szyplik.



Pasażerowie, którzy posiłki wybierają przy rezerwacji biletów, za wybór menu - no waist - mogą liczyć na rabat.



